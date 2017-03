Dj Fabo, venerdì l'ultimo saluto in una parrocchia di Milano

Sarà in una parrocchia milanese l'ultimo saluto "pubblico" a Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come dj Fabo, morto in Svizzera con la pratica del suicidio assistito. L'appuntamento, annunciato dalla sua compagna Valeria Imbrogno, sarà nella parrocchia di Sant'Ildefonso (zona vecchia Fiera). "Non sarà una cerimonia religiosa", fa sapere Marco Cappato rilanciando la notizia su Fb: si parla di un "ricordo in uno degli spazi" del luogo religioso.