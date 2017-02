Dj Fabo, la salma ancora in clinica: rientro in Italia in 48 ore

E' ancora nella clinica Dignitas, alle porte di Zurigo, la salma di dj Fabo. Per il rientro in Italia serviranno fino a a 48 ore, tempo necessario per le procedure amministrative previste dalla legge svizzera. Nel piccolo prefabbricato ricoperto d'acciaio ondulato azzurro le luci sono spente. All'esterno della struttura c'è solo una troupe di giornalisti italiani. Non si vede nessun curioso e non c'è alcuna auto con targa italiana.