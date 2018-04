Dj Fabo, il governo: "Tutelare possibilità di recedere dal suicidio"

"La possibilità di ritirare la volontà di suicidarsi va garantita fino all'ultimo istante di vita". E' uno dei passaggi centrali dell'atto in cui il governo si costituisce davanti alla Consulta per la vicenda Cappato-Dj Fabo in merito al reato di aiuto al suicidio. Una presa di posizione a cui l'esponente radicale replica: "Quel reato è da superare. Bisogna riconoscere la libertà di scegliere per se stessi fino alla fine".