Disinnesco bomba, Malpensa chiusa

Il traffico aereo nell'aeroporto di Malpensa sarà interrotto sabato pomeriggio per alcune ore per il disinnesco e il brillamento dell'ordigno tedesco risalente alla Seconda guerra mondiale trovato il primo agosto lungo il Ticino, nel Comune di Turbigo (Milano). L'operazione si dividerà in due fasi: dalle 5.30 alle 7.30 l'ordigno verrà trasportato presso un'area predisposta all'interno di una cava, mentre tra le 17 e le 18 ci sarà il brillamento.