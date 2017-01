Dimesso il poliziotto ferito nella sparatoria con Anis Amri

Christian Movio, il poliziotto 36enne rimasto ferito nella sparatoria con il terrorista di Berlino Anis Amri,è stato dimesso dall'ospedale San Gerardo di Monza. Protetto dalle telecamere e accompagnato dai colleghi fuori dall'ospedale, l'agente è tornato a casa per le feste e per la convalescenza, in attesa di poter tornare in servizio. "E' contento di star bene e pimpante", ha detto il direttore generale dell'ospedale Matteo Stocco.