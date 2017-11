Detenuto cileno in permesso premio evade a Cremona

Gutierrezz risulta pregiudicato per reati vari, dal sequestro di persona al possesso di armi, al furto, alla rapina e allo spaccio di droga. E' sospettato di appartenere a una banda di latinos che controllano fette di territorio e di traffici illeciti tra Milano e l'hinterland, dove il sud-americano risulta residente, nella zona di via Padova, e dove si suppone possa essere tornato, per nascondersi lì, coperto da complicità che certamente non gli mancano.