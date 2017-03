Denaro nel controsoffitto, per Cassazione Fabrizio Corona deve rimanere in carcere

Fabrizio Corona deve rimanere in carcere. Lo ha deciso la Cassazione dichiarando "inammissibile" il suo reclamo contro la convalida della misura cautelare da parte del tribunale del Riesame di Milano con ordinanza dello scorso 27 ottobre. A Corona è stato contestato il possesso di quasi 900mila euro trovati in due cassette di sicurezza in Austria e in possesso di 1,7 milioni di euro in contanti nascosti in un controsoffitto.