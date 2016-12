Delitto Yara, dubbi sulla ricostruzione:i telefonini smentirebbero la Procura

Yara Gambirasio non sarebbe stata in via Natta quando venne rapita il 26 novembre 2010. A meno di una settimana dall'inizio del processo per omicidio a carico di Massimo Bossetti, previsto per venerdì prossimo, arriva un nuovo particolare che metterebbe in crisi la ricostruzione della Procura. A rivelarlo la trasmissione televisiva "Segreti e delitti", che si basa sull'analisi delle celle telefoniche Vodafone.