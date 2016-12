Delitto Macchi, chiesta la riesumazione del corpo di Lidia

A chiedere la riesumazione dei resti, nei mesi scorsi, erano stati anche i familiari della ragazza, con l'obiettivo di "non lasciare nulla di intentato" per fare chiarezza sulla morte della studentessa.



Proseguono intanto nel parco Mantegazza di Varese le ricerche della possibile arma del delitto: un coltello che, secondo ipotesi investigative, Binda potrebbe aver nascosto nell'area verde nei giorni successivi all'omicidio.



Lunedì il sostituto pg Manfredda affiderà l'incarico a un antropologo forense nell'ambito di una consulenza di parte. L'esperto avrà il compito di esaminare sei coltelli e un falcetto trovati nei giorni scorsi nel parco alla periferia di Varese, per accertare sui reperti la presenza o meno di impronte digitali e Dna riconducibile alla vittima o al presunto killer.