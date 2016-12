Delitto Garlasco, Stasi senza lavoro: otto anni fa l'omicidio di Chiara

Esattamente il 13 agosto di otto anni fa moriva Chiara Poggi. Sul suo assassino non ci sono ancora certezze giudiziarie, ma Alberto Stasi risulta oggi comunque condannato dopo la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano, che ha decretato per lui 16 anni di carcere con il rito abbreviato. Una sentenza che all'ex bocconiano di Garlasco è costata il posto di lavoro.

Lo studio commercialista in cui Stasi lavorava ha infatti chiuso il rapporto con lui dopo quella condanna, perché i clienti si sarebbero lamentati di avere a che fare con un condannato per omicidio. E così adesso Alberto si ritrova senza lavoro, in attesa del processo della Cassazione che metterà la parola fine alla vicenda. Forse tutto si chiuderà in autunno, forse si dovrà aspettare il 2016.