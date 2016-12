Delitto di Seriate: ricostruite le ultime ore di vita di Gianna del Gaudio

Un lungo interrogatorio quello che ha coinvolto Paolo Tizzani , primogenito di Gianna del Gaudio , la 63enne uccisa con una coltellata al collo la notte tra il 26 e il 27 agosto nella sua villetta di Seriate , in provincia di Bergamo. Presenti anche la moglie, Elena Foresti , e il padre Antonio , unico indagato per l'omicidio. Nell'interrogatorio si è cercato di ricostruire le ultime ore della vita di Gianna e di indagare sui suoi rapporti con il marito.

Secondo le dichiarazioni del marito, la notte dell'omicidio l'ex professoressa di liceo avrebbe cenato con lui e con alcuni ospiti. Una volta rimasti soli, l'uomo sarebbe andato a buttare la spazzatura e avrebbe sentito le urla. A quanto sostiene Tizzani, a colpirla non è stato lui, ma un uomo incappucciato che lui stesso avrebbe visto fuggire in giardino prima di rientrare in casa e trovare la moglie in terra senza vita. Il marito della vittima non aveva tracce di sangue nei vestiti. Ha dichiarato di non essersi neanche avvicinato al corpo perchè sconvolto dall'accaduto.