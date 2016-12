Delitto Bruno Caccia, pm ferma la scarcerazione di Rocco Schirripa

Rocco Schirripa, il panettiere accusato dell'omicidio del magistrato Bruno Caccia e nei cui confronti è stata firmata un'ordinanza di scarcerazione da parte della Corte d'Assise di Milano, non esce dal carcere di Opera per via di un provvedimento di fermo della procura. La scarcerazione sarebbe dovuta avvenire per un "irreparabile vizio procedurale". Il mandante del delitto, Domenico Belfiore, è stato già condannato in via definitiva.