Delitto Brescia, spunta l'ombra dell'usura dietro l'omicidio dei coniugi

Si indaga ancora a Brescia dopo l'arresto dei due stranieri accusati di avere ucciso il ristoratore Francesco Seramondi e la moglie Giovanna Ferrari. La pista principale per risolvere il giallo sembra quella dei prestiti. Il denaro in contante, circa 900mila euro, trovato a casa della coppia uccisa, nasconde altro. A parlare è il dottor Carmine Esposito, questore di Brescia che, in tempi brevi, sembra promettere una nuova evoluzione dell'inchiesta.