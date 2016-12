Crollo di Lecco, l'esperto: "E' stata una somma di incurie"

31 ottobre 2016 14:33 Crollo di Lecco, lʼesperto: "Eʼ stata una somma di incurie" Luca Bertoni, presidente dellʼOrdine degli Ingegneri di Lodi, ha analizzato immagini e filmati del cavalcavia di Annone Brianza. "Si è rotta la mensola al passaggio del tir per la ruggine", dice a Tgcom24

"E' stata una somma di incurie a causare la tragedia". Ne è convinto Luca Bertoni, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Lodi, che ha studiato quanto accaduto al cavalcavia crollato di Lecco: per mestiere conosce tutti i segreti di queste strutture e per lavoro ha percorso innumerevoli volte il tratto di strada incriminato. "Dovevo capire cosa fosse accaduto - dice a Tgcom24, - così mi sono messo ad analizzare prima le foto e poi i filmati. Era evidente che si fosse rotta la mensola perché le armature del lembo superiore che la tengono in esercizio per effetto di corrosione e ruggine hanno ceduto. Il passaggio del camion ha permesso il meccanismo di collasso".

Che idea, dunque, si è fatto di quanto accaduto?

"L'unica mia fonte per capire il meccanismo del collasso sono state prima le foto e poi le immagini televisive. Le cause? E' evidente che si è rotta la mensola e le armature che tengono la mensola per il suo esercizio devono aver ceduto per la corrosione della ruggine. Comprendere questo tipo di cedimento dovrebbe indirizzare immediatamente i controlli su strutture simili, e ce ne sono molte, che sono molto più vulnerabili rispetto a strutture dove le travi che sorreggono i ponti sono un monolite fino agli appoggi".



Ha spiegato tutto con le frecce gialle disegnate sulle immagini.

"La trave centrale che sorreggeva il ponte non si è rotta. La trave centrale del ponte era in appoggio semplice su altre travi, che erano appoggiate a loro volta sui pilastri (particolare 1 nella foto) e da questi uscivano a sbalzo creando una sorta di mensola. Al passaggio del camion una delle mensola si è rotta, ed ha iniziato ad abbassarsi (vedi le frecce gialle nella foto) e in questo suo percorso verso il basso ha fatto venire meno l'appoggio alla trave centrale, che è quindi caduta sulla carreggiata stradale (nel video si vede infatti che la trave che sorregge il ponte cade verso destra, poi scivola verso il basso anche l'appoggio di sinistra). A crollo avvenuto è evidente lo stato della mensola che ha ceduto (particolare 2 nella foto)".



Sarà la mensola allora al centro dell'indagine?

"Molto probabilmente ha ceduto l'armatura metallica (per fenomeni di corrosione) che è posizionata nella parte superiore della trave a sbalzo. Tale tesi è avvalorata dalla visione del video, che mostra un cedimento repentino della mensola, come avesse 'strappato' il tondino metallico che ne costituiva il sostegno".