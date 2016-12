Crollo cavalcavia,Anas:Tir pesava 108 tonnellate,non era autorizzato

Il mezzo pesante che ha probabilmente causato il crollo del ponte di Annone Brianza, nel Lecchese, aveva una portata di circa 108 tonnellate, superiore a quella ordinaria. "L'autoarticolato - fa sapere l'Anas, che peraltro non ha in gestione la viabilità sulla strada provinciale SP49 dove era posto il cavalcavia - non era stato autorizzato". Intanto il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, ha istituito una commissione d'inchiesta.