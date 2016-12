Crolla struttura in un parco acquatico nel Bresciano, nessun ferito

Una struttura non ancora terminata e chiusa al pubblico è crollata nel parco acquatico Le vele di San Gervasio, nel Bresciano. Tutti gli operai che erano al lavoro nel cantiere sono riusciti a mettersi in salvo e non si registrano feriti. Oltre a un elisoccorso, sono arrivati sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, alcuni inviati da Milano.