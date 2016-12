Cremona: strangola la moglie e tenta di togliersi la vita: "Voleva lasciarmi"

Un uomo ha ucciso la moglie e ha poi tentato di togliersi la vita. E' accaduto a Cremona , in via Annona, in una palazzina condominiale di cinque piani dove viveva la coppia. Secondo le prime informazioni il presunto killer, Saddike Chabli , originario del Marocco come la vittima, ha strangolato la donna, Nadia Guessons , al culmine di una lite. Ha poi chiamato i carabinieri e atteso il loro arrivo. In casa un messaggio: "Voleva lasciarmi" .

I militari hanno aperto un'inchiesta. Sbigottiti i vicini di casa: "Una famiglia normale, lei era una donna bravissima, molto attiva, grande lavoratrice", raccontano.



Tuttavia nel passato della coppia c'è una denuncia per maltrattamenti presentata dalla vittima nel 2012. I due si erano trasferiti al numero 5 di via dell'Annona un paio di anni fa.



La lettera ritrovata in casa - Nell'appartamento teatro dell'omicidio i carabinieri hanno trovato quattro fogli scritti a mano dall'uomo che spiega la sua intenzione di uccidere la moglie e poi di togliersi la vita perché la donna gli aveva comunicato l'intenzione di lasciarlo.



Il marocchino è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario, hanno spiegato i carabinieri in conferenza stampa, anche se il contenuto dei fogli ritrovati in casa potrebbe far pensare alla premeditazione, ipotesi ora al vaglio della procura. A lanciare l'allarme è stato uno dei tre figli avuti da Saddike Chabli da un precedente matrimonio. E' stato il giovane, dal Marocco, a chiamare, il 112. Le altre due figlie da qualche settimana si trovano in Francia ospiti di parenti.



La donna lavorava in una mensa di via Bonomelli, nel centro cittadino. Lui è disoccupato da tempo.