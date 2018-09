Cremona, rapinavano e picchiavano cinesi: arrestati due minorenni

I carabinieri hanno arrestato due minorenni, di 16 e 17 anni, che nelle settimane scorse hanno compiuto a Cremona rapine nei centri massaggi e in un negozio di riparazione di computer e telefoni, attività gestite da cinesi. Secondo gli inquirenti, avrebbero agito per una sorta di odio razziale nei confronti degli esercenti asiatici, che in precedenza erano stati a lungo e in vari modi minacciati e vessati dai due giovani.