Cremona, operaio muore in cantiere

21:26 - Una pesante chiave inglese conficcata in gola che avrebbe reciso la carotide sarebbe la causa della morte di Marco Beschi, operaio di 59 anni di Solferino (Mantova), deceduto mentre si trovava al lavoro in un cantiere di Cremosano, in provincia di Cremona. L'uomo stava avvitando un bullone di una parete prefabbricata quando il gancio di una gru, manovrata da un collega, lo ha colpito alle spalle scaraventandolo contro il muro. Inutili i soccorsi.