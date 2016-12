Cremona, donna muore per monossido

Una messicana di 43 anni è morta, mentre il compagno italiano, di 48 anni, è ricoverato in fin di vita in ospedale. E' il bilancio di un avvelenamento da monossido, probabilmente dovuto ad una fuga del gas, avvenuta in una villetta di Casale Vidolasco (Cremona). Sono stati alcuni colleghi dell'uomo, di Casale, a dare l'allarme, insospettiti dal fatto che non si fosse presentato regolarmente al lavoro.