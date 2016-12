Cremona, casalinga annega in canale

La casalinga 68enne Franca Rava, di Izano, nel Cremonese, è annegata in un canale che scorre al confine della zona residenziale del paese, nel territorio di Salvirola: a scoprire il corpo sono stati due pescatori. A poca distanza è stata ritrovata una bicicletta che potrebbe appartenere alla donna: i carabinieri non escludono che la casalinga sia caduta e sia finita nel canale, non è chiaro se per un malore o dopo aver perso l'equilibrio.