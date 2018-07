Cremona, 43enne ucciso in strada | La compagna: perché non ha preso me?

Un 43enne, di origine peruviana, è stato ucciso con tre colpi di pistola davanti a un ristorante cinese a Pandino, in provincia di Cremona. A chiedere aiuto è stata la compagna, che si è subito rivolta al titolare del locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. A sparare una persona in sella a una moto, che era guidata da un complice. Fermato un italiano, ex fidanzato della donna.