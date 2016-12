3 aprile 2015 Costi Expo, Padiglione Italia senza freni Previsti 63 milioni di €, ne sborseremo 92 Calcolatrice alla mano, il palazzo che rappresenterà il nostro Paese all'Esposizione universale di Milano ci costerà molto più di quanto preventivato Tweet google 0 Invia ad un amico

13:10 - Sarebbe dovuto costare 63 milioni di euro. E invece per Palazzo Italia, il padiglione che rappresenterà il nostro Paese a Expo2015, e per lo spazio di due piani lungo l'asse del Cardo, rischiamo di sborsarne ben 92, con un aumento del 50% rispetto a quanto previsto. La colpa non è solo dei ritardi e dei conseguenti straordinari, ma anche delle tante modifiche al progetto giunte in corso d'opera.

A fare i conti è La Repubblica, secondo cui in questo momento, al fine di arrivare pronti al taglio del nastro del Primo maggio, lavorano 550 operai suddivisi in tre turni in modo da coprire tutte le 24 ore a disposizione in una giornata.



E tutto questo, ovviamente si paga. Ma c'è dell'altro. Come reso noto dallo stesso commissario di Expo, Giuseppe Sala, il disegno iniziale di Palazzo Italia non rispondeva alle esigenze. E si è dovuti intervenire rivoluziando gli spazi e riprogettando molte parti della struttura. Costo delle modifiche e di altri lavori assegnati successivamente al bando: 16 milioni di euro.



Ora l'attenzione si sposta tutta sul calendario. A meno di 30 giorni dal via, infatti, i lavori non sono finiti e, qualora le imprese che hanno vinto l'appalto non concluderanno in tempo, non potranno incassare l'intera somma.



Dalle parti di Rho c'è ottimismo anche se non pare così remota la possibilità che, alla fatidica data di inaugurazione, una parte degli allestimenti interni non sarà pronta.