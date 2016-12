Cosa Nostra a Milano, 11 arresti per appalti Expo e Fiera

Riguardo allo sponsor, si tratterebbe dello stand Birra Poretti all'interno di Expo. Le Fiamme Gialle hanno anche eseguitoo un sequestro preventivo di diversi milioni di euro. Al centro dell'inchiesta della Dda di Milano c'è il consorzio di cooperative Dominus Scarl specializzato nell'allestimento di stand.



Secondo le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini e dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, le società del consorzio erano intestate a prestanomi di Giuseppe Nastasi il principale indagato, arrestato con il suo collaboratore Liborio Pace e l'avvocato del Foro di Caltanissetta, Danilo Tipo, ex presidente della Camera penale della città siciliana.



Le società coinvolte ricorrevano a una sistema di fatture false per creare fondi neri. Il denaro era poi riciclato in Sicilia dove gli indagati avevano legami con la famiglia di Cosa Nostra dei Pietraperzia.



Boccassini: "Giudizio immediato" - "Garantiremo agli indagati un processo rapido e quindi si procederà con la richiesta di rito immediato e alla trascrizione in tempi brevi di tutte le intercettazioni". Così Ilda Boccassini, coordinatore della Dda milanese, nel corso della conferenza stampa per illustrare l'operazione condotta dal Gico della Guardia di Finanza che ha portato agli 11 arresti.



"Cosa Nostra anche in Lombardia" - "L'indagine è importante" in quanto questa volta "segnala" in Lombardia non "le infiltrazioni di 'ndrangheta, ma di Cosa Nostra", ha aggiunto la Boccassini, che ha voluto evidenziare come in particolare Giuseppe Nastasi, titolare del consorzio di cooperative al centro dell'inchiesta, avesse "legami con cosche importanti come gli esponenti della famiglia Accardo".



Maroni: "Fare piena luce" - "Ho appreso con grande preoccupazione questa notizia, voglio capire bene cosa è successo. Penso che questa indagine sia utile per fare luce su zone d'ombra che evidentemente non erano ancora state verificate nella gestione di Expo". E' il commento del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni sull'inchiesta. "Per quanto mi riguarda, come azionista di Fiera, voglio capire cosa c'entra la Fiera e se in qualche modo non ha fatto i controlli che doveva fare", ha sottolineato.



Cantone: "Indagine non tocca gare controllate dall'Anac" - "Esprimo gratitudine alla Procura di Milano per l'attività svolta" e "sottolineo come le indagini non mettono in discussione la regolarità degli appalti fatti da Expo e controllati da Anac". E' quanto afferma Raffaele Cantone. "Gli accertamenti degli inquirenti - ha aggiunto il presidente dell'Anac - riguardano subappalti che non dovevano essere oggetto di controllo da parte di Anac o lavori in padiglioni esteri sottratti alla legislazione nazionale".