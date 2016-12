Corteo a Milano, petardi su agenti

Un gruppo di manifestanti del corteo antirazzista, organizzato in risposta alla convention tra Lega e Front National, ha lanciato fuochi d'artificio, fiaccole e petardi contro le forze dell'ordine. I dimostranti hanno iniziato a scagliare oggetti sugli agenti una volta arrivati in via Gattamelata, a Milano, dove sono presenti tre cordoni di polizia. Una decina di file di transenne separa i due blocchi.