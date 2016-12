Corsico, troppi furbetti non pagano e il sindaco toglie la mensa ai bambini

Niente mensa per quasi 500 bambini i cui genitori non hanno pagato la mensa: è l'annuncio del sindaco di Corsico (Milano) Filippo Errante. "Il servizio mensa verrà sospeso a chi non paga. - spiega sul suo profilo Facebook - avverrà per chi non ha intenzione di saldare il debito residuo". Il sindaco parla di un debito di oltre un milione di euro e "rassicura" sul fatto che la maggioranza dei morosi non è in difficoltà economica.

Chi non paga porta la "schiscetta" - "Dal 7 gennaio le quasi 500 famiglie che hanno deciso volontariamente di non versare quanto dovuto per il pasto dei propri figli - annuncia Errante - dovranno dare ai propri bambini il cibo preparato a casa, perché non potranno più usufruire del servizio comunale. Lo stesso vale per la quarantina di famiglie che hanno bambini al nido o alla materna e che non hanno pagato. Non potranno più accedere ai plessi".



Un debito di oltre un milione - Il debito si è accumulato nel corso degli anni e le verifiche sui mancati pagamenti sono iniziate a luglio. "Sono emerse - racconta il sindaco di centrodestra di Corsico - situazioni incredibili: persone che non pagano da tanti anni e per tutti i figli che hanno frequentato le scuole dell'obbligo di Corsico". Complessivamente, l'accertamento aveva portato a verificare un mancato incasso per circa 1.227.000 euro. Dopo le verifiche "si è provveduto - spiega Errante - a sollecitare i morosi, proponendo un piano di rientro scaglionato in tre mesi, a partire da settembre. Salvaguardando, naturalmente, le fasce deboli".



Ci sono 500 "menefreghisti" - Sono state inviate quasi un migliaio di ingiunzioni: "Fra tutte le lettere di sollecito inviate - precisa il sindaco - quasi 300 dei destinatari non ha nemmeno ritirato la raccomandata". Molti hanno accettato di confrontarsi con gli uffici comunali, mentre 486 persone, che hanno accumulato un debito complessivo nei confronti della città di circa 455.163 euro, secondo il sindaco non si sono fatte vive. A queste - spiega Errante - vanno aggiunte circa 46 famiglie con piccoli che frequentano i nidi (22)e le materne (24). Con un debito di circa 36.000 euro.



Molti sono solo furbetti - Il sindaco ha risposto sul social network a tutte le domande fatte dai cittadini. E ha voluto anche sottolineare che "i soggetti interessati non sono cittadini attenzionati dai servizi sociali, sono soggetti obbligati a pagare che invece in maniera scientifica non pagavano". Ci sono anche casi di famiglie che non hanno mai pagato la retta e ora i figli sono così grandi da non frequentare più la scuola. "Per loro - dice Errante - partirà il fermo amministrativo del veicolo o il pignoramento dell'immobile".



Bacchettati anche i "razzisti" - E a chi malignamente puntava il dito contro gli immigrati il sindaco, eletto nelle file del centrodestra, replica secco: "Nel caso specifico ce la giochiamo alla pari (tra immigrati e italiani ndr).