14:24 - Potrebbe essere vittima di un omicidio l'uomo rinvenuto senza vita domenica in un canale scolmatore ad Albairate (Milano). Gli investigatori chiariscono che il corpo, ritrovato in un sacco nero della spazzatura, potrebbe esservi rimasto avviluppato mentre veniva trasportato dalla corrente nelle acque sporche. Martedì sarà effettuata l'autopsia per fare luce sul caso.