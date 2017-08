Corpo in un canale nel Mantovano: sarebbe del 12enne scomparso

Un corpo senza vita trovato in un canale a Suzzara, nel Mantovano, potrebbe essere del 12enne pakistano scomparso da casa sabato a Luzzara, nel Reggiano. Il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori di Bologna, impigliato in una chiusa. Il riconoscimento non è stato ancora effettuato, ma tutto lascia pensare che si tratti proprio del corpo del bambino: domenica in riva al canale erano state ritrovate la sua bicicletta e le sue ciabatte.