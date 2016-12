Corona via da carcere: "Stravolto"

Fabrizio Corona dal carcere di Opera è arrivato in una delle comunità "Exodus" di don Mazzi, e dalla sua nuova casa dichiara: "Sono ancora stravolto per questa grande emozione, ma sto cominciando ad ambientarmi". L'ex re dei paparazzi lo ha detto al suo legale Ivano Chiesa. Sembra che Corona abbia avuto i primi contatti con i volontari della comunità di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, dove si trova ora.