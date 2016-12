Corona, slitta decisione Cassazione

Viene rinviata la decisione sul riconoscimento della continuazione dei reati per i quali a Fabrizio Corona è stato abbassato il cumulo della pena, ottenendo l'affidamento in prova ai servizi sociali. La Corte d'appello di Milano ha infatti trasmesso alla Cassazione gli atti accogliendo un conflitto di competenza sollevato dal sostituto pg Antonio Lamanna e dalla difesa. Rimane valido l'affidamento in prova del fotografo, che potrà restare a casa sua.