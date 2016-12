Corona litiga con una giornalista "Non ho fatto nulla e rischio la libertà"

Fabrizio Corona era stato invitato come ospite all'inaugurazione della boutique di Alessio Lo Pasto, ex tronista nelle trasmissioni di Maria De Filippi e la sua presenza, secondo quanto raccontato dalla giornalista, era stata annunciata via social.



La lite sarebbe nata durante la festa. La freelance ha raccontato che all'inizio l'approccio è stato amichevole e che lei si è avvicinata con il registratore ben visibile in mano.



Ma Fabrizio Corona, che attualmente è affidato in prova ai servizi sociali e non può concedere interviste per rispettare le prescrizioni imposte dalle autorità giudiziarie, avrebbe strappato con forza il registratore dalla mano della freelance e non glielo avrebbe più restituito. E lei è poi finita al Pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele. Per sedare la lite sono dovuti intervenire anche polizia e carabinieri.



"Preoccupato e amareggiato" - Lui replica dicendo: "Sono preoccupato e amareggiato: sto cercando di comportarmi bene e ora rischio di perdere la libertà per non aver commesso nulla". Ma la cronista potrebbe anche sporgere denuncia.



Il 27 ottobre il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva permesso a Corona di tornare a vivere nella sua casa a Milano e lasciare la comunità di don Antonio Mazzi per svolgere l'affidamento in prova ai servizi sociali "sul territorio". Già a giugno, dopo circa due anni e mezzo di detenzione in seguito a una condanna per l'estorsione all'ex attaccante della Juventus David Trezeguet, il fotografo era uscito dal carcere ottenendo l'affidamento in prova nella comunità "Exodus" di Lonate Pozzolo (Varese).



"Ero presente durante la serata - ha spiegato l'avvocato Ivano Chiesa - e non c'è stata nessuna violenza da parte del mio assistito. Corona si è innervosito per 20 secondi perché la giornalista si era avvicinata di soppiatto con un registratore in mano - ha riferito - e lui si è spaventato perché a causa dell'affidamento in prova non può rilasciare interviste. L'episodio è avvenuto sotto gli occhi di decine di testimoni, e sono pronto ad andare in Tribunale per raccontare la verità".