Corona, chiesta la grazia "parziale" al presidente Napolitano

19:52 - Fabrizio Corona ha chiesto la grazia al Capo dello Stato. A confermare la notizia è l'avvocato Ivano Chiesa, legale dell'ex re dei paparazzi detenuto nel carcere di Opera e condannato a 9 anni e 8 mesi per una serie di reati. "La domanda di clemenza al Presidente ha preso la strada per Roma", dice Chiesa. Si tratta, come previsto, di una richiesta di grazia parziale. "Voglio scontare la mia pena, non scappo", ha fatto sapere Corona.

Al Quirinale, riporta Repubblica, viene chiesto di intervenire per rimuovere dal cumulo di condanne a 9 anni i cinque "ostativi" legati all'estorsione aggravata ai danni del calciatore David Trezeguet, che ha peraltro negato di avere ricevuto minacce dall'estorsore.



E' infatti questo il reato per il quale è stato dichiarato soggetto pericoloso, alla stregua di un mafioso e con tutte le restrizioni del caso: niente sconti, niente percorso rieducativo e terapeutico, almeno 5 anni in cella.



L'obiettivo della "grazia parziale" a cui punta la difesa è proprio questo: affrancare Corona dal "reato ostativo" che gli preclude l'accesso all'affidamento terapeutico. "Non voglio scappare dalla mia pena o farla franca - ha fatto sapere Corona - Voglio scontare la condanna".



Se la grazia parziale venisse accolta, Corona potrebbe chiedere l'affidamento in prova con un percorso terapeutico per scontare la parte rimanente delle pene definitive. Una serie di personaggi pubblici, tra cui anche Adriano Celentano, nei mesi scorsi si sono espressi a più riprese per la concessione della grazia all'ex agente fotografico.

Corona chiede la grazia