Corona a Formigoni: "Io in carcere pago le tasse e tu?...", l'ex governatore: "Non hai stile"

31 ottobre 2017 17:28 Corona a Formigoni: "Io in carcere pago le tasse e tu?...", lʼex governatore: "Non hai stile" Durante lʼudienza lʼex fotografo dei vip se la prende con lʼex numero uno del Pirellone che replica

"Io dalla galera ho pagato 2 milioni di euro di tasse, chi l'ha mai pagato un solo euro di tasse dalla galera, Mantovani? O Formigoni, che non andrà mai in galera?". Così Fabrizio Corona, prendendo la parola davanti alla Sezione misure di prevenzione di Milano che dovrà decidere se confiscare o meno i 2,6 milioni di euro in contanti e la sua casa, si è difeso parlando della provenienza "lecita" di quelle somme e tirando in ballo l'ex numero uno della Regione Lombardia e il suo vice. Immediata la risposta dell'ex governatore Roberto Formigoni: "Non hai stile, io non ho dovuto attaccare nessuno per difendere me stesso".

La risposta di Formigoni"Caro Corona, - ha risposto il senatore di Alleanza Popolare Roberto Formigoni tirato in ballo dall'ex fotografo dei vip, - la differenza fra te e me attiene a un campo a te sconosciuto: lo stile. Io non ho mai attaccato nessuno per difendere me stesso. Buona fortuna". La replica arriva dopo le dichiarazioni rese da Fabrizio Corona nell'aula del procedimento di prevenzione relativo al cosiddetto "tesoretto" da circa 2,6 milioni di euro.