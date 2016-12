Coppia Saronno, il silenzio barattato con l'assunzione Lei ipotizzò di uccidere il cugino poiché mantenuto

La dottoressa assunta che minacciava di "far scoppiare un casino" - "Se non ho un lavoro faccio scoppiare un casino! E ho le carte in mano per farlo scoppiare davvero perché adesso sono veramente stanca di essere presa per il c...". Così la dottoressa Simona Sangion, indagata per falso ideologico nell'inchiesta sulla coppia killer, si sfogava al telefono con il primario dell'ospedale di Saronno Nicola Scoppetta (il gip ha negato i domiciliari) l'anno scorso. Il medico, scrive il Corriere della Sera, era arrabbiato perché il suo nome era stato eliminato dal piano turni poiché il suo contratto era in scadenza. La donna, sospettata di aver aiutato Laura Taroni a falsificare le analisi del sangue del marito, minacciava di dire tutto ai parenti dei pazienti morti. A settembre, dopo le minacce, il primario la chiamava per dirle che "stiamo preparando un bando ad hoc". A ottobre la Sangion veniva assunta. Tutto nel nome della "rispettabilità" dell'ospedale.



Prima del funerale del marito le spese pazze dell'infermiera killer - Dalle carte dell'inchiesta emerge il ritratto di una coppia fredda e spietata. L'infermiera Laura Taroni, secondo ciò che è stato rilevato dagli investigatori, poche ore prima del funerale del marito, il 2 luglio 2013, trasferì duemila euro dal conto del suocero morto, in maniera sospetta, al suo: "Può considerarsi una dato di fatto che il giorno dei funerali del marito Massimo Guerra - scrivono i pm - la Taroni si occupa di sottrarre somme dal conto del suocero e ad esequie concluse effettuava l'acquisto online di un costoso bene voluttuario (un iPhone 4s, ndr)".



Sono 35 le morti sospette - Secondo la Repubblica, sono 45 i decessi avvenuti tra il 2011 e il 2014, quando era di turno Cazzaniga, al vaglio dei carabinieri, che hanno sequestrato le cartelle cliniche di quei 4 anni, con conseguenze giudiziarie anche per i 14 indagati tra medici, dirigenti e Azienda ospedaliera. Una ventina di morti sono state verificate: cinque sono considerati omicidi, tra cui quello di Massimo Guerra e Maria Rita Clerici, marito e madre della Taroni; sei sono sospette; altri nove sono considerati "regolari" ossia non evidenziano anomalie. I casi sospetti sono 35.



La Commissione d'inchiesta istituita nel 2013 dopo le denunce di alcuni infermieri - Gli avvisi di garanzia sono stati inoltrati anche ai sei membri della Commissione d'inchiesta che venne istituita nel 2013 dopo le denunce di alcuni infermieri sull'attività del viceprimario Cazzaniga. Il pool non aveva evidenziato niente di anomalo. Nei confronti dei sei, tra cui il primario del reparto Nicola Scoppetta e il direttore sanitario del presidio di Saronno Paolo Valenti, pende l'accusa di favoreggiamento e omissione di denuncia. Sette infermieri hanno accertato il "protocollo Cazzaniga". La Regione Lombardia ha istituito una sua indagine.



Se di turno c'era il "dottor morte" chi poteva si faceva spostare - Lo descrivono come una persona irascibile e aggressiva. Leonardo Cazzaniga, il "dottor morte", con il pallino della politica (si era candidato con Sel) e dei tragici greci, era temuto e chi poteva, del personale del Pronto Soccorso, quando era di turno lui, si faceva spostare. "Delle morti sospette non parlo: l'ho già fatto coi carabinieri - racconta un infermiere di Saronno che ha lavorato con lui -, però posso dire che era una persona irascibile. Quando gli andava storta te ne diceva di ogni, ci andava giù anche pesante". Alcune volte quando dal 118 preannunciavano l'arrivo di un paziente in codice rosso, lui affermava: "Va bene mandatemelo e io applicherò il mio protocollo". Per alcuni però era anche un "dio": "Quando arrivava un paziente ci azzeccava subito con la diagnosi". Per Cazzaniga la morte era una "fuffa". A Laura Taroni dopo l'omicidio dell madre, diceva: "Adesso sei ancora scossa... ma più si allontana questo evento, vedrai che se ci pensi un attimo stai tranquilla. E' tutta fuffa".