Coppia diabolica, pm chiede 15 anni

Il pm di Milano, Marcello Musso, ha chiesto la condanna a 15 anni di carcere per Alexander Boettcher e per Martina Levato, la cosiddetta "coppia diabolica". I due sono imputati nel processo con rito abbreviato per l'aggressione con l'acido al 22enne Pietro Barbini, avvenuta il 28 dicembre: prima della requisitoria del pm, è stata discussa la perizia psichiatrica che ha accertato la piena capacità di intendere e di volere dei due.