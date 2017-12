Coppia dell'acido, pg Cassazione chiede conferma condanna Boettcher

Il ricorso di Alexander Boettcher, il 32enne accusato di lesioni gravissime e condannato a 14 anni in appello per le aggressioni della coppia dell'acido, va rigettato. A chiederlo è il sostituto pg della Cassazione, Sante Spinaci, chiedendo la conferma della sentenza della Corte d'appello di Milano per l'aggressione con l'acido a Pietro Barbini.