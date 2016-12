Coppia dell'acido, madre di Boettcher: "Rispetto per il bebè che nascerà"

"Fra qualche mese nascerà un bimbo che, come tutti i bambini, è sacro e senza alcuna colpa". E per questo la madre di Alexander Boettcher, l'uomo accusato insieme all'amante Martina Levato di una serie di aggressioni con l'acido, ha chiesto ai cronisti "rispetto e vi prego di essere sensibili" nei confronti del piccolo, figlio dei due amanti. La Levato, incinta di 6 mesi, si trova in carcere da dicembre.