Coppia aggredita a Milano,il fermato: non ricordo, avevo preso droga

"Non ricordo molto, ricordo solo la rapina e non la violenza, avevo preso dei funghi allucinogeni". Così ha provato a difendersi davanti agli investigatori Freilin David Lopez Villa, il colombiano di 25 anni fermato a Milano per aver rapinato una coppia di studenti e per aver violentato la ragazza. Quest'ultima ha riconosciuto l'aggressore da alcune sue foto pubblicate su Facebook.