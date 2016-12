Coppia acido,padre Martina: atroce

"E' stata un'atrocità vedere quel bambino portato via dalla madre. Nessuno poteva toccarlo, quasi fosse un appestato". Vincenzo Levato, tra le lacrime, racconta così i momenti in cui sua figlia Martina, detenuta per le aggressioni con l'acido, è stata separata dal bimbo dopo il parto in ospedale. "Una crudeltà", è stato invece il commento della madre di Alexander Boettcher, padre del piccolo e complice di Martina.