Coppia acido, nuova testimonianza: "Alex dettava regole per sesso a tre"

16:05 - Alexander Boettcher e Martina Levato, la coppia diabolica in carcere per una serie di aggressioni con l'acido, avrebbe coinvolto in una menage a trois una ragazza immagine di alcuni locali milanesi. La nuova testimone interrogata dai magistrati ha raccontato di essere stata coinvolta dal broker, che all'apparenza "sembrava un bravo ragazzo", ma poi mostrava filmati dove uomini dal volto "oscurato" uccidevano "delle galline tirandogli il collo" e impartiva delle "vere e proprie regole", nell'ambito di rapporti sessuali a tre.

La testimonianza, definita dai magistrati milanesi "genuina" ma "inquietante", di E. A. è contenuta negli atti dell'inchiesta sulla cosiddetta "coppia diabolica", formata dal broker e dalla bocconiana Martina Levato.



Sabato, i due e il presunto complice Andrea Magnani hanno ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare per una serie di aggressioni con l'acido con al centro l'accusa di associazione per delinquere. Nel verbale del 4 marzo, la giovane racconta del "triangolo" in cui il broker l'aveva coinvolta assieme alla bocconiana.



Boettcher, ha spiegato la teste, decideva quali parti del corpo le due giovani potessero "toccare", mentre "lui invece poteva fare quello che voleva con noi". Tra i vari dettagli messi a verbale dalla giovane, ci sono anche le "scarnificazioni", ossia le ferite sulla pelle, che Martina subiva per opera di Alexander.