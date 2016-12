Coppia acido, Martina vede figlio

Martina Levato, la giovane condannata a 14 anni per le aggressioni con l'acido ai suoi ex, ha visto suo figlio a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni. Dopo il parto la giovane non aveva potuto stare con il piccolo per una decisione presa dalla Procura. "Siamo felicissimi", hanno commentato attraverso il loro legale Laura Cossar, i genitori della donna. "E' un provvedimento equilibrato e motivato", ha spiegato l'avvocato.