Coppia acido,Martina torna in cella

Martina Levato è stata portata fuori dalla clinica Mangiagalli di Milano per essere trasferita nel carcere di San Vittore. La giovane, condannata a 14 anni per avere aggredito un suo ex sfregiandolo con l'acido, era uscita di prigione per essere ricoverata in ospedale, dove ha partorito il figlio Achille. Il piccolo è stato invece affidato a una comunità protetta, dove però la madre lo potrà vedere.