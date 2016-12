Coppia Acido, Martina Levato: farò di tutto per riavere mio figlio

"Non abbandonerò mai mio figlio e percorrerò tutte le strade che si possono percorrere per stare con lui". Lo ha detto Martina Levato, condannata per le aggressioni con l'acido assieme all'ex amante Alexander Boettcher, parlando con il suo legale, l'avvocato Laura Cossar, dopo la sentenza del Tribunale per i minorenni che ha tolto il figlio alla coppia e lo ha dato in adozione.