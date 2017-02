Coppia acido, in Appello ridotta a 20 anni condanna Martina Levato

La Corte d'Appello di Milano ha ridotto a 20 anni la condanna di Martina Levato per tutte le aggressioni con l'acido a lei contestate. Il cumulo di pene complessivo era di 28 anni. L'ex bocconiana, infatti, era stata condannata in via definitiva a 12 anni per l'aggressione a Pietro Barbini e in primo grado a 16 anni per altri blitz. Confermati invece 9 anni e 4 mesi per il presunto basista Andrea Magnani.