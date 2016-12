Coppia acido, il piccolo Achille "conteso" anche dai nonni

"Chiederò ai giudici del Tribunale dei minori che venga affidato a me" ha aggiunto Patrizia Ravasi, le cui parole testimoniano un "cambio di rotta" rispetto all'intesa stipulata in precedenza con i genitori di Martina. "Capisco benissimo la disperazione dei nonni materni - prosegue - e condivido la loro preoccupazione, ma in questi momenti bisogna mantenersi lucidi. E per il bene del bambino qualcuno deve fare un passo indietro".



Stando a quanto riporta Il Giorno online, la donna è preoccupata per il futuro di suo nipote: "Cosa proverà il bambino quando leggerà gli articoli sulla sua nascita e scoprirà che la mamma lo ha fatto per lui? Penserà di essere la causa di tanto male e ne soffrirà enormemente".



Il 30 settembre i giudici minorili si pronunceranno sull'affidamento del piccolo, valutando se Achilla possa crescere sereno anche in famiglia. Dopo il riconoscimento da parte di Alex, l'avvocato Valeria Barbanti è pronta a chiedere che il bambino sia affidato alla nonna paterna.