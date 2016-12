Coppia acido, dimesso il neonato

Il bimbo di Martina Levato, la studentessa della Bocconi condannata in primo grado a 14 anni per le aggressioni con l'acido, è stato dimesso dalla clinica Mangiagalli di Milano, dove era nato a Ferragosto. Il bambino dovrebbe essere portato in una comunità protetta per minori, mentre la madre, che per ora è ancora ricoverata, dovrebbe tornare in carcere. Sul collocamento è comunque attesa una decisione del Tribunale per i minori di Milano.