Coppia acido,difesa: assolvere Alex

La difesa di Alexander Boettcher, compagno di Martina Levato nella cosiddetta "coppia dell'acido" di Milano, ha chiesto per lui l'assoluzione perché "non era consapevole" dell'aggressione a Pietro Barbini, il giovane scampato all'agguato dei due il 28 dicembre 2014. In un memoriale depositato ai giudici, Boettcher racconta di aver accettato un patto proposto da Martina: "Mi disse 'io andrò in carcere per purificarmi, ma tu devi darmi un figlio'".