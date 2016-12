Coppia acido, bimbo adottabile: Martina Levato presenta ricorso

Martina Levato presenterà ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale dei minori di Milano che le ha tolto il figlio, nato nel 2015, per darlo in adozione. La difesa del padre del piccolo, Alexander Boettcher, anch'egli condannato per le aggressioni con l'acido, valuterà se impugnare la decisione. Anche se il procedimento potrebbe andare avanti fino in Cassazione, il piccolo sarà comunque subito affidato a una famiglia adottiva.