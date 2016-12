Coppia acido, Alex: sono innocente

"Mi dichiaro innocente, penso di avere responsabilità nel rapporto di coppia, ma sono distante anni luce dai reati che sono stati commessi e dai quali mi dissocio". Lo ha detto Alexander Boettcher, accusato di una serie di aggressioni con l'acido a Milano, rispondendo per la prima volta in aula alle domande del pm. Arrestato nel dicembre 2014, l'uomo ha anche negato di aver avuto un martello in mano nel blitz contro Barbini.