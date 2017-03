Convivente le spegne la tv a letto,lei tenta di ucciderlo: arrestata

Una donna di 50 anni è stata arrestata dai carabinieri di Rho (Milano) per il tentato omicidio del convivente che le aveva spento la televisione mentre era a letto. La 50enne lo ha raggiunto in cucina e lo ha colpito con una coltellata dietro al collo. La lama si è fermata sull'osso ed è per questo che l'uomo, un 46enne con precedenti, si è salvato. A chiamare i carabinieri è stato il figlio 18enne della coppia.